Týmto miestam by ste sa mali počas búrky vyhnúť

Bratislava 8. júla (TASR) - Počas búrok je potrebné opustiť voľné priestranstvo lúk, polí či vodných plôch. Dobré je vyhnúť sa korytám potokov či riek. Búrku treba prečkať na bezpečnom mieste, v dome či na chate. Stráviť čas v aute je lepšie ako na voľnom priestranstve. Na svojom webe o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR.



„Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne predmety kde je kov - slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi - voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem - v mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov,“ upozornilo ministerstvo. Ako dodalo, od osamotených vysokých predmetov ako stromy, stožiare či komíny treba stáť aspoň dva metre. Približne desať percent bleskov sa vo vzduchu rozdvojí a zasiahne tak dve miesta.



V prípade zastihnutia búrkou počas stanovania v horách treba zísť do doliny. „Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia,“ odporučil rezort. Počas búrkového obdobia treba miesto na turistiku vhodne zvoliť. Vodné plochy treba opustiť ešte pred príchodom búrky, silný vietor a vlny môžu situáciu totiž komplikovať.



Ministerstvo upozornilo, že počas búrky je tiež nebezpečné chytať ryby. Udica totiž môže pritiahnuť blesk. Nebezpečné je aj schovať sa pod menšie skalnaté previsy.



V prípade zasiahnutia bleskom treba v prvom rade zvážiť situáciu a neohroziť seba či ďalších ľudí. Zároveň treba privolať pomoc. Ak sa zasiahnutému zastaví dýchanie, treba začať s resuscitáciou. Pri postihnutí viacerých osôb treba prioritizovať tých v ohrození života.



Rezort tiež pripomenul, že okrem búrok sú v letnom období častým javom aj lejaky. Veľké množstvo zrážok však nestihne odtiecť a vysoké nebezpečenstvo vzniká, ak sa lejakov v krátkom čase objaví na danom území viac.



„Takmer polovicu úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikové. Ak vás zastihne táto pohroma v aute, tak nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch hrozí aj ich zrútenie. Vráťte sa späť a pohľadajte inú cestu. Zastaňte na vyvýšenom mieste. Počúvajte rádio a dopravný servis. Neostávajte v zaplavenom aute - ak ho zaleje voda, vystúpte a nájdite si vyvýšené miesto,“ uviedlo ministerstvo.