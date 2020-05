Týždeň charity ukáže charitné služby z celého Slovenska

Bratislava 30. mája (TASR) – Od soboty sa koná Národný týždeň charity, v rámci ktorého sa predstavia charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska. Podujatie organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s desiatimi arcidiecéznymi a diecéznymi charitami už tretí rok. Súčasná situácia však nedovoľuje, aby boli počas podujatia sprístupnené jednotlivé zariadenia. Využije sa preto online priestor. TASR o tom informovala Monika Molnárová zo SKCH.



Súčasťou podujatia bude nedeľná svätá omša, ktorú budú vysielať naživo a program bude pokračovať piatimi diskusiami na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Tie priblížia ciele charity i spôsoby pomoci širokej škále núdznych. "Súčasťou podujatia bude výzva, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych sieťach s hashtagom #SrdcomChariťák," hovorí Molnárová.



Pracovníci charity budú hovoriť o tom, ako riešia otázku pomoci ľuďom bez domova, ako pomáhajú ľuďom trpiacim závislosťami či deťom s ťažkými diagnózami, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Samostatnou témou bude dobrovoľníctvo a migrácia, ktorú charita zastrešuje projektom MIND. Diskusie sa budú konať od pondelka 1. júna do piatka 5. júna od 17.00 h. Sledovať ich bude možné na sociálnej sieti.



Diskusie sa sústredia na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. "To pomôže vyvrátiť predsudky a stereotypy v zmýšľaní voči tým, ktorí nás prosia o pomoc. No tým najväčším úmyslom, v ktorý charita dúfa, je rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich," uviedla Molnárová. Diskusie reagujú na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom hrozby COVID-19, no ktorej hrozí, že utíchne spolu s obmedzeniami. Podujatie chce preto podľa Molnárovej naďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou životov ľudí.



Zapojiť sa môže každý. Webová stránka www.charita.sk obsahuje informácie o pripravovaných diskusiách aj tipy na dobré skutky.