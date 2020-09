Bratislava 4. septembra (TASR) – Týždeň dobrovoľníctva spustil pre verejnosť prihlasovanie do kampane, ktorá ponúka ľuďom možnosť pomôcť vo svojom okolí tam, kde je to práve potrebné, informoval Michal Miškovec z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.



„Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva dá aj tento rok každému príležitosť vyskúšať si dobrovoľníctvo. Aktivity prebehnú s ohľadom na epidemiologické opatrenia,“ ubezpečil Miškovec. Dodáva, že tento rok na záujemcov čaká po celej krajine viac ako 160 dobrovoľníckych príležitostí.



„Ktokoľvek si už teraz môže vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb či samosprávy,“ vysvetľuje Miškovec.



Program tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva je už dostupný na webovej stránke kampane, záujemcovia sa na jednotlivé aktivity musia prihlásiť najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti. „Pri rekordnom záujme účastníkov z posledných rokov je počet miest pri jednotlivých aktivitách limitovaný, a preto odporúčame záujemcom registrovať sa na aktivitu, o ktorú budú mať záujem, v prvých dňoch,“ uviedla koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva Dominika Hradiská.



Počas Týždňa dobrovoľníctva sa verejnosť môže zúčastniť jednoduchých aktivít, ako je úprava exteriéru alebo interiéru, kosenie, maľovanie, tvorivé dielne či vychádzky s klientmi organizácií. „Súčasťou ponúk je tento rok napríklad aj vytváranie pamätnej izby a obnova chránenej krajinnej oblasti Devín,“ podotkol Miškovec. Kampaň sa uskutoční od 16. do 22. septembra.