Týždeň mediálnej gramotnosti poukazuje na vplyv AI na ľudí
Dianie spojené s touto medzinárodnou iniciatívou zastrešuje na Slovensku platforma Mediálna gramotnosť+.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Tohtoročná téma Týždňa mediálnej gramotnosti UNESCO, ktorý potrvá od pondelka do 27. októbra, vyzýva zamyslieť sa nad tým, ako umelá inteligencia (AI) ovplyvňuje ľudské rozhodovanie, vzdelávanie aj duševnú pohodu. Pripomína to Rada pre mediálne služby (RpMS), ktorá sa spolupodieľa na zapojení Slovenska do tohto projektu.
„Umelá inteligencia môže hľadať, navrhovať aj ukazovať smer. Ale sme to stále my, kto vyberá, cíti význam a robí rozhodnutia. Preto je dôležité rozvíjať nielen technické zručnosti, ale aj schopnosť rozlišovať a premýšľať nad tým, ako a prečo AI používame,“ poznamenala koordinátorka pre mediálnu gramotnosť Rady pre mediálne služby Viktória Norisová.
Dianie spojené s touto medzinárodnou iniciatívou zastrešuje na Slovensku platforma Mediálna gramotnosť+. Tá počas nasledujúcich siedmich dní organizuje workshopy, diskusie, premietania, minikonferencie a vzdelávacie aktivity naprieč celým Slovenskom. Súčasne s podujatiami budú členovia platformy na sociálnych sieťach publikovať aj sériu online príspevkov.
Platforma ponúka možnosť zapojiť sa aj tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na jej workshopoch či konferenciách. Pripravila pre nich špeciálny online balíček vzdelávacích materiálov. Tie umožňujú záujemcom zorganizovať vlastnú aktivitu v škole alebo v školskom klube či v knižnici, a tým sa v nasledujúce dni aktívne pridať k medzinárodnej iniciatíve.
(Po)sila myslenia v ére AI je aj témou odbornej konferencie, ktorú organizuje RpMS v piatok (24. 10.) v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Popri panelovej diskusii budú jej súčasťou aj praktické workshopy, ktoré účastníkom predstavia konkrétne nástroje a prístupy k výučbe kritického myslenia, rešpektujúcej komunikácii a využívaniu AI vo vzdelávaní.
