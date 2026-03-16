Týždeň mozgu prinesie rôzne prednášky či tréningy pamäti po Slovensku
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Globálna iniciatíva Týždeň mozgu (16. až 22. marca) bude opäť šíriť povedomie o význame a vedeckom poznávaní mozgu. Zapája sa do nej aj Slovensko. Počas celého týždňa sa budú v SR konať rôzne prednášky, diskusie, tréningy pamäti i stretnutia s odborníkmi. TASR o tom informovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť, ktorá na Slovensku zabezpečuje koordináciu iniciatívy.
„Do podujatia sa zapájajú odborníci z oblasti medicíny, psychológie, neurovied aj sociálnej starostlivosti. Počas týždňa budú mať ľudia možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako funguje pamäť, ako sa mozog mení počas života a čo môžeme robiť pre jeho zdravie. Program zahŕňa prednášky, popularizačné podujatia aj praktické aktivity zamerané na tréning mozgu a prevenciu ochorení. (...) Týždeň mozgu je zároveň príležitosťou hovoriť aj o prevencii demencie a Alzheimerovej choroby, ktoré sa stávajú jednou z najväčších zdravotných výziev starnúcej populácie,“ ozrejmili organizátori.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach možno nájsť na webe www.tyzdenmozgu.sk. Aktivity sú určené širokej verejnosti - od študentov až po seniorov. „Chceme ukázať, že o mozog sa môžeme starať podobne ako o fyzickú kondíciu a že mentálna aktivita je dôležitá v každom veku,“ dodali organizátori.
