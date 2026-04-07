< sekcia Slovensko
Týždeň na cestách: Polícia eviduje 220 nehôd a štyri obete
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - V uplynulom, 14. týždni zaznamenala polícia na Slovensku 220 dopravných nehôd. Pri týchto nehodách štyri osoby zomreli, 11 sa ťažko zranilo. Upozornilo na to pri bilancii dopravných nehôd od 30. marca do 5. apríla Prezídium Policajného zboru (PPZ).
Najtragickejšie následky mali v uplynulom týždni dopravné nehody v obci Rudník a mestách Ružomberok, Kolárovo a Strážske.
Od začiatku roka polícia zaevidovala na slovenských cestách celkovo 2711 dopravných nehôd, o 128 viac ako v rovnakom období minulého roka. „Pri dopravných nehodách sa 139 osôb ťažko zranilo, 50 prišlo o život, čo predstavuje medziročný nárast o 10 obetí,“ upozornila polícia.
Apeluje zároveň na všetkých vodičov, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy, jazdili obozretne a zodpovedne.
