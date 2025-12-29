< sekcia Slovensko
Týždeň na cestách: Stalo sa 193 dopravných nehôd
Od začiatku roka do 28. decembra zaznamenala polícia 11.518 dopravných nehôd. Počet ťažko zranených osôb sa medziročne mierne zvýšil z 816 na 836.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň, teda od 22. do 28. decembra, eviduje polícia na Slovensku 193 dopravných nehôd. Je to o 42 nehôd viac ako za rovnaké obdobie roka 2024. Nehody si vyžiadali sedem ťažko zranených a šesť obetí. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
Od začiatku roka do 28. decembra zaznamenala polícia 11.518 dopravných nehôd. Počet ťažko zranených osôb sa medziročne mierne zvýšil z 816 na 836.
Polícia opätovne vyzýva vodičov, aby aj v zimnom období jazdili zodpovedne a obozretne, prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu a taktiež dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a pravidlá cestnej premávky.
Apeluje aj na chodcov, aby dodržiavali povinnosť používať reflexné prvky mimo obcí. „Odporúčame ich využívať aj v intraviláne, najmä za zníženej viditeľnosti, keďže môžu výrazne prispieť k včasnému spozorovaniu a predchádzaniu tragickým následkom,“ dodal Hájek.
Od začiatku roka do 28. decembra zaznamenala polícia 11.518 dopravných nehôd. Počet ťažko zranených osôb sa medziročne mierne zvýšil z 816 na 836.
Polícia opätovne vyzýva vodičov, aby aj v zimnom období jazdili zodpovedne a obozretne, prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu a taktiež dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a pravidlá cestnej premávky.
Apeluje aj na chodcov, aby dodržiavali povinnosť používať reflexné prvky mimo obcí. „Odporúčame ich využívať aj v intraviláne, najmä za zníženej viditeľnosti, keďže môžu výrazne prispieť k včasnému spozorovaniu a predchádzaniu tragickým následkom,“ dodal Hájek.