Týždeň vedy a techniky prinesie viac ako 100 podujatí online formou

Bratislava 5. novembra (TASR) - Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začne v pondelok 9. novembra a potrvá do nedele 15. novembra, ponúkne viac ako 100 podujatí. Tento rok však bude poznačený pandémiou nového koronavírusu, preto sa podujatia budú konať online formou, informovali o tom vo štvrtok počas tlačovej konferencie organizátori podujatia.



Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis poznamenal, že veda a výskum sú dôležité z viacerých dôvodov. Podľa neho nám pomáhajú zapojiť mozgové závity a uspokojiť zvedavosť bádať. "Veda a technika, výskum a vývoj nám pomáhajú posúvať sa ďalej a lepšie žiť," povedal Paulis. Ako dodal, tento rok bude výnimočný, pretože ľudia nepôjdu za vedou, ale veda príde za nimi.



Súčasťou týždňa na podporu vedy a techniky sú desiatky prehliadok, prednášok, seminárov, workshopov či súťaží. Záujemcovia sa dozvedia napríklad informácie o tom, ako sa skúmajú kosti, niečo o etnológii, psychológii či o tom, ako sme schopní chrániť sa pred rakovinou prsníka, alebo niečo o súčasných trendoch v ekonomike a podnikaní. Na programe je aj virtuálna výstava diel z karantény či týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý sa uskutoční online. Predstavené budú aj moderné formy vzdelávania v čase pandémie ochorenia COVID-19.



V pondelok sa uskutoční podujatie Pondelok s neurológiou. Pripravené je aj vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Súčasťou podujatia je aj festival vedeckých filmov (11. novembra). Finále Festivalu vedy a techniky AMAVET bude v termíne od 9. do 11. novembra.







Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič poznamenal, že za 17 rokov sa podarilo zorganizovať podujatie, ktoré získalo celoslovenský rozmer. Poukázal na to, že tento rok sa toto podujatie muselo pretransformovať. Prípravu podujatia označil za zložitú. Predseda SAV Pavol Šajgalík poznamenal, že ako sa vyvíja týždeň vedy a techniky, tak vidieť, že stúpa aj záujem ľudí o túto oblasť.



Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2020. "Odovzdávanie sa uskutoční online formou," povedal Paulis.



Do podujatia sa zapojila aj SAV či viaceré slovenské univerzity. Podujatie spolu s rezortom školstva organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.



Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Okrem toho tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.