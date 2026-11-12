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Týždeň vedy a techniky 2026 otvorí Festival AMAVET
Festival AMAVET aj 23. ročník Týždňa vedy a techniky zdôrazňujú v tomto roku synergiu vedy a umenia.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR a ďalšími partnermi, sa uskutoční od 16. do 22. novembra. Otvorí ho 29. ročník vedeckej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2026. V aktuálnom ročníku festivalu sa predstaví 60 vedecko-technických projektov, ktoré postúpili z krajských kôl do celoštátneho finále. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI SR.
Festival AMAVET aj 23. ročník Týždňa vedy a techniky zdôrazňujú v tomto roku synergiu vedy a umenia. Slávnostné otvorenie oboch podujatí sa uskutoční v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu 16. novembra.
Po slávnostnom otvorení budú žiaci základných škôl a študenti stredných škôl prezentovať vedecké projekty pred odborníkmi v jednotlivých kategóriách. Mladí autori zabojujú o nominácie na najprestížnejšie svetové vedecké pódiá. Program ponúka šancu talentom zo všetkých regiónov Slovenska.
Utorok 17. novembra prinesie sériu prednášok pre finalistov aj širokú verejnosť. Víťazi zo svetových súťaží v tomto ročníku priblížia, ako reprezentovali Slovensko v zahraničí, podelia sa o autentické zážitky a know-how počas Science Talks. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční o 14.00 h.
Cieľom Týždňa vedy a techniky je prinášať vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, podporovať záujem mladých ľudí o vedecké a technické odbory a vytvárať priestor na stretnutia verejnosti s vedcami, výskumníkmi a inovátormi. Počas jedného týždňa sa na celom Slovensku realizujú workshopy, prednášky, výstavy, festivaly, konferencie, diskusie, súťaže, podcasty a ďalšie sprievodné podujatia.
Kompletný program aktuálneho ročníka je zverejnený na webovej stránke Týždňa vedy a techniky.
Festival AMAVET aj 23. ročník Týždňa vedy a techniky zdôrazňujú v tomto roku synergiu vedy a umenia. Slávnostné otvorenie oboch podujatí sa uskutoční v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu 16. novembra.
Po slávnostnom otvorení budú žiaci základných škôl a študenti stredných škôl prezentovať vedecké projekty pred odborníkmi v jednotlivých kategóriách. Mladí autori zabojujú o nominácie na najprestížnejšie svetové vedecké pódiá. Program ponúka šancu talentom zo všetkých regiónov Slovenska.
Utorok 17. novembra prinesie sériu prednášok pre finalistov aj širokú verejnosť. Víťazi zo svetových súťaží v tomto ročníku priblížia, ako reprezentovali Slovensko v zahraničí, podelia sa o autentické zážitky a know-how počas Science Talks. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční o 14.00 h.
Cieľom Týždňa vedy a techniky je prinášať vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, podporovať záujem mladých ľudí o vedecké a technické odbory a vytvárať priestor na stretnutia verejnosti s vedcami, výskumníkmi a inovátormi. Počas jedného týždňa sa na celom Slovensku realizujú workshopy, prednášky, výstavy, festivaly, konferencie, diskusie, súťaže, podcasty a ďalšie sprievodné podujatia.
Kompletný program aktuálneho ročníka je zverejnený na webovej stránke Týždňa vedy a techniky.