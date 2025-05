Týždenná pobytová služba prejde z košického DSS Domko na Via Lux

Košice 4. mája (TASR) - V Domove sociálnych služieb (DSS) Domko v Parku mládeže v Košiciach dôjde k 30. júnu k ukončeniu poskytovania týždennej pobytovej služby. Túto službu prevezme od 1. júla DSS a zariadenie pre seniorov Via Lux v košickej Barci. V rámci optimalizácie siete sociálnych služieb to v pondelok (28. 4.) schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Týždenná pobytová forma sociálnej služby v DSS Domko je určená pre desiatich prijímateľov, ktorým je zabezpečené ubytovanie v piatich dvojposteľových izbách. Podľa zistení štátneho zdravotného dozoru v pobytovej forme zariadenia vznikol nesúlad s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Okrem iného nie je dodržaná stanovená plocha najmenej osem štvorcových metrov na jedného ubytovaného v dvojlôžkových izbách, ktoré majú výmeru 14,34 štvorcového metra, a nie je zriadená čistiaca miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania.



„Z dôvodu uvedených nedostatkov sa prijalo rozhodnutie o zrušení sociálnej služby týždennou pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb Domko - DSS, Park mládeže 3, Košice, keďže poskytovanie tejto sociálnej služby pre piatich prijímateľov sociálnej služby by bolo ekonomicky neefektívne a pri zachovaní aktuálnej kapacity by s tým súviseli aj vysoké finančné výdavky na odstránenie všetkých ostatných opatrení,“ uviedol v zdôvodnení Úrad KSK. Zároveň zrušením týždennej pobytovej služby sa podľa kraja v DSS Domko vytvorí priestor na navýšenie kapacít žiadaných ambulantných foriem sociálnych služieb.



Po dohode prevezme poskytovanie sociálnej služby pre desiatich prijímateľov DSS Via Lux, „kde sú vyhovujúce a dostatočné priestorové podmienky na zachovanie týždennej pobytovej sociálnej služby“.



„Prehadzujeme z jedného zariadenia do druhého niektoré služby, ktoré by v podstate nemohli ďalej existovať, keďže sa menili podmienky v rámci hygieny. Keď v nejakom momente zmeníte pravidlá, že treba namiesto šiestich osem štvorcových metrov na klienta v rámci izby, tak v mnohých zariadeniach to spôsobuje problémy,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka pre novinárov.