Týždenná štatistika: Hasiči minulý týždeň zasahovali takmer 500-krát

Hasičská snímka. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 498-krát. Stopäťdesiat zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Bratislavskom kraji (27). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 162-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (22).

