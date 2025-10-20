Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždenná štatistika: Hasiči zasahovali 491-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Výjazdy sa najčastejšie týkali technickej pomoci.

Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Hasiči minulý týždeň zasahovali celkovo 491-krát. Výjazdy sa najčastejšie týkali technickej pomoci (178-krát), najviac v Košickom kraji (34-krát). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Druhým najčastejším dôvodom hasičských výjazdov boli dopravné nehody (147-krát), pri ktorých najviac zasahovali v Trnavskom kraji (21-krát). Tretím najčastejším dôvodom boli požiare (129-krát), najviac v Bratislavskom kraji (27-krát).

Posledným najčastejším dôvodom zásahov boli incidenty s nebezpečnými látkami (21-krát), najviac v Trenčianskom a Košickom kraji (po šesť).


