Týždenná štatistika: Hasiči zasahovali 557-krát
Hasiči pomáhali pri požiaroch 168-krát.
29. decembra
Bratislava 29. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči 557-krát. Najviac, a to 231-krát, poskytli technickú pomoc. Z toho v Prešovskom kraji 43-krát. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči ďalej pomáhali pri požiaroch, a to 168-krát. Z toho 31 zásahov bolo tiež v Prešovskom kraji. Mali tiež 141 výjazdov k dopravným nehodám, z toho najviac (26) ich bolo v Žilinskom kraji. Minulý týždeň hasiči zasahovali aj 17-krát pre nebezpečné látky.
