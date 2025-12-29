Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždenná štatistika: Hasiči zasahovali 557-krát

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasiči pomáhali pri požiaroch 168-krát.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči 557-krát. Najviac, a to 231-krát, poskytli technickú pomoc. Z toho v Prešovskom kraji 43-krát. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči ďalej pomáhali pri požiaroch, a to 168-krát. Z toho 31 zásahov bolo tiež v Prešovskom kraji. Mali tiež 141 výjazdov k dopravným nehodám, z toho najviac (26) ich bolo v Žilinskom kraji. Minulý týždeň hasiči zasahovali aj 17-krát pre nebezpečné látky.

