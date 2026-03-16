Týždenná štatistika: Hasiči zasahovali 761-krát
V 438 prípadoch pre požiare.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň 761-krát. Štyristotridsaťosem zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (110). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 169-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (133) a nebezpečných látok (21).
