Týždňa dobrovoľníctva ponúka záujemcom stovky aktivít

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Ľudia, ktorí chcú pomáhať iným bez nároku na odmenu sa môžu zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva. V poradí 17. ročník celoslovenského podujatia sa bude konať od 19. do 25. mája.



Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove. „Ponúkame možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné,“ uviedla Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.



Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo viac ako 150 organizácií, ktoré po celom Slovensku pripravili vyše 370 dobrovoľníckych príležitostí. „V ponuke je možnosť pomáhať seniorom, upratovať verejné priestory, čítať deťom, alebo pomáhať v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách. Dobrovoľníci si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky jednorazových aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie inštitúcie,“ pripomenuli organizátori.



Ako doplnili, záujemcovia si môžu vybrať z aktivít, ktoré sú uvedené na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk. „Chceme motivovať ľudí, aby venovali chvíľku svojho voľného času zmysluplnej aktivite, ktorá môže pomôcť jednotlivcom, komunitám aj celej spoločnosti,“ doplnila Ščepková.