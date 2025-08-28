< sekcia Slovensko
U dieťaťa treba pestovať pravidelný režim už od začiatku školy
Odporúčajú to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - U dieťaťa treba vypestovať pravidelné režimové návyky už od začiatku školy. Odporúčajú to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pri adaptácii je podľa nich zásadná pravidelnosť a veku primeraný systém pri akejkoľvek činnosti súvisiacej so školou.
„Dieťa by malo mať ustálený režim dňa, ktorý by mal okrem iného zohľadňovať aj individuálnu dĺžku a čas spánku. Je vhodné, aby dieťa vstávalo a chodievalo spať približne v rovnakom čase,“ uviedli odborníci. Po nástupe do školy radia určiť, kedy sa rodič bude s dieťaťom učiť. „Najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a jednu až dve hodiny si odpočinie,“ doplnili.
Odborníci zároveň podotkli, že školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu učebníc, zošitov a ďalších pomôcok na ďalší deň a podobne. Zo začiatku by podľa nich malo ísť o spoločné činnosti, ktorých cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo. Rodičia podľa odborníkov môžu deťom pomáhať napríklad formou vysvetlenia, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť.
„Dieťa by malo mať ustálený režim dňa, ktorý by mal okrem iného zohľadňovať aj individuálnu dĺžku a čas spánku. Je vhodné, aby dieťa vstávalo a chodievalo spať približne v rovnakom čase,“ uviedli odborníci. Po nástupe do školy radia určiť, kedy sa rodič bude s dieťaťom učiť. „Najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a jednu až dve hodiny si odpočinie,“ doplnili.
Odborníci zároveň podotkli, že školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu učebníc, zošitov a ďalších pomôcok na ďalší deň a podobne. Zo začiatku by podľa nich malo ísť o spoločné činnosti, ktorých cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo. Rodičia podľa odborníkov môžu deťom pomáhať napríklad formou vysvetlenia, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť.