U Francúzov voliacich v Bratislave vyhral jednoznačne Macron

Bratislava 13. apríla (TASR) - Francúzi, ktorí v nedeľňajšom (10.4.) prvom kole prezidentských volieb hlasovali v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave, preferovali centristického kandidáta Emmanuela Macrona. Z 322 voličov, ktorí odovzdali platný hlasovací lístok, dalo súčasnej hlave štátu dôveru 39,4 percenta. Marine Le Penová, ktorá sa s Macronom stretne v druhom kole, bola medzi voličmi v Bratislave v poradí až na piatom mieste. Vyplýva to z informácií Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Bratislave.



Líderke krajnej pravice dalo hlas 7,8 percenta voličov, viac hlasov získali ľavičiar Jean-Luc Mélenchon (15,5 percenta hlasov), ďalší krajne pravicový kandidát Éric Zemmour (14,6 percenta) i kandidát Strany zelených Yannick Jadot (8,4 percenta hlasov).



Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v nedeľu 24. apríla. V Bratislave budú môcť francúzski občania hlasovať opäť v priestoroch Francúzskeho inštitútu, od 08.00 h do 19.00 h.



Macron a Le Penová si v druhom kole zopakujú súboj z predchádzajúcich volieb hlavy štátu v roku 2017. Je to vôbec len druhý prípad, keď sa zopakuje súboj tých istých kandidátov v druhom kole, predtým sa odohral v prípade dvojice Valéry Giscard d'Estaing a François Mitterrand. Kým v roku 1974 bol úspešný republikán Giscard d'Estaing, v roku 1981 zvíťazil ľavičiar Mitterrand.