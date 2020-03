U pracovníčky centra sociálnych služieb potvrdili koronavírus

Likavka 23. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rieši mimoriadnu situáciu v Centre sociálnych služieb (CSS) Likava v Likavke (okres Ružomberok), kde sa u jednej z pracovníčok potvrdila nákaza novým koronavírusom. Snahou je zabezpečiť testovanie všetkých klientov i zamestnancov zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK očakáva výsledky testovania 45 zamestnancov z CSS. "V zariadení platia prísne karanténne a bezpečnostné opatrenia. Zabezpečená bola dezinfekcia a dôležité je postarať sa o ďalší chod CSS. Starostlivosť o klientov, pokiaľ sú zamestnanci v karanténe, nám pomáhajú zvládnuť dobrovoľníci spomedzi medikov z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) z Bratislavy a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Veľmi si to vážim a ďakujem za ich ochotu a chuť pomôcť," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Zamestnankyňa CSS Likava nepociťovala žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a momentálne je v domácej karanténe. K jej testovaniu pristúpil regionálny úrad verejného zdravotníctva, keďže bola na oslave s inou osobou, u ktorej bol neskôr potvrdený nový koronavírus," vysvetlila Remencová.



V zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, platí podľa nej už od 1. marca zákaz návštev. "Prijala sa séria opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vytvorili sa krízové štáby, ktoré denne monitorujú a usmerňujú klientov i zamestnancov. Robí sa zvýšená dezinfekcia priestorov, pri vstupoch sú dezinfekčné prostriedky na hygienu rúk a pozastavili sa skupinové terapie," dodala hovorkyňa ŽSK.



"Koronavírus nie je len zdravotný problém, faktom je aj dlhá izolácia. Naši sociálni pracovníci s klientmi robia individuálne, hovoria so seniormi aj o súčasnej situácii a dôležitosti dodržiavať opatrenia. Zabezpečujú im drobné nákupy, lieky a hygienické potreby," informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.



Hovorkyňa ŽSK pripomenula, že zamestnanci sú povinní nosiť rúška. "Rúška majú aj klienti, mnohé zariadenia si ich šijú svojpomocne, aby pokryli výpadky u dodávateľov. ŽSK pravidelne analyzuje zásoby a množstvá plošnej dezinfekcie, dezinfekcie rúk, bielizne a sanitárnych zariadení. Aktuálne do zariadení distribuuje ochranné rukavice, kombinézy a okuliare," uzavrela Remencová.