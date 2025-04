Policajný úrad si vyžiadal dôkazy proti mimovládkam

Bratislava 15. apríla (TASR) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) si od Úradu vlády (ÚV) SR vyžiadal dôkazy o údajných podozreniach z netransparentného a nezákonného nakladania s európskymi peniazmi mimovládnymi organizáciami Liga za duševné zdravie a Nadácia otvorenej spoločnosti, o ktorých v pondelok (14. 4.) na tlačovej konferencii hovorili predstavitelia koalície. TASR o tom v utorok informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR. Mimovládne organizácie pochybenia odmietli.



Nadácii otvorenej spoločnosti boli podľa úradu vlády v roku 2023 „tesne pred predčasnými voľbami“ pridelené finančné prostriedky priamym zadaním vo výške takmer 17 miliónov eur. Ministerstvo práce podľa poslanca Národnej rady SR Richarda Glücka (Smer-SD) vypísalo výzvu priamo pre Nadáciu otvorenej spoločnosti. „Vedúci úradu vlády Juraj Gedra na tlačovej konferencii uviedol, že 46 percent subjektov, ktoré tieto prostriedky čerpali, nezverejnilo ani výročnú správu a nie je tak možné overiť ich použitie,“ vyhlásil ÚV SR.



Koaliční predstavitelia spomenuli priamo Ligu za duševné zdravie. Tá mala podľa nich pridelené peniaze „použiť v priebehu jedného roka na zorganizovanie 1281 športových podujatí, 9121 podporných skupín a 956 festivalov“. Politici tvrdia, že na to minula 2,2 milióna eur.



Úrad vlády aktuálne vykonáva kontrolu projektu a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.



Nadácia otvorenej spoločnosti reagovala na výroky politikov na sociálnej sieti. „Mrzí nás, že o tomto projekte úrad vlády zavádza a klame. Ešte viac nás však mrzí, že pritom zaútočil aj na troch prijímateľov financií z tohto projektu, menovite Liga za duševné zdravie SR, Nadácia Milana Dubca a organizáciu Ukrainska spilka, ktoré v skutočnosti preukázali obrovský objem práce a úžasnú schopnosť pomoci odídencom z Ukrajiny. Aj vďaka nim na Slovensku po vypuknutí vojny na Ukrajine nedošlo na Slovensku k humanitárnej kríze,“ napísala. Viaceré výroky Richarda Glücka sú podľa nej lžami.



Organizácia upozornila, že pri čerpaní európskych peňazí prešiel projekt viacerými kontrolami. V nadväznosti na výsledky kontroly úradu vlády sa obráti „priamo na Európsky dvor audítorov alebo tiež Výbor pre dohľad nad OLAF“.



Liga za duševné zdravie reagovala na sociálnej sieti v podobnom duchu. Ako upozornila, všetky aktivity sú riadne zdokumentované vrátane fotografií zmlúv, účtovných dokladov a presných záznamov o miestach realizácie projektov. Jej zamestnanci majú riadne uzatvorené zmluvy a ich práca je taktiež dokumentovaná.



„Nie je pravda, že štát nemá ako kontrolovať neziskové organizácie. Ak mimovládna organizácia použije peniaze inak, ako vopred zadefinuje, tak spácha viacero trestných činov. Štát má všetky informácie k dispozícii cez systém ITMS - každý, kto niekedy podával projekt na eurofondy, vie, že miera detailu a byrokracie je extrémna,“ uviedla mimovládka.



Ako dodala, ak predstavitelia koalície nemajú dosť informácií o projektoch nad rámec výročných správ, nie je to preto, že by štát tieto informácie nemal, „ale preto, lebo si ich od štátu, ktorý riadia, nevypýtali“.



Vládni predstavitelia v pondelok na tlačovej konferencii obhajovali návrh zákona o neziskových organizáciách. Mimovládne organizácie by mali byť podľa nich vďaka novej legislatíve transparentnejšie.