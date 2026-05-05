< sekcia Slovensko
ÚBOK zadržal niekoľko osôb pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania
Vykonáva tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. mája (TASR) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v utorok podvečer zadržal niekoľko osôb v okrese Dunajská Streda pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Vykonáva tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru aktuálne realizujú v okrese Dunajská Streda úkony trestného konania vo veci podozrenia z nedovoleného ozbrojovania,“ uviedli policajti.
„Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru aktuálne realizujú v okrese Dunajská Streda úkony trestného konania vo veci podozrenia z nedovoleného ozbrojovania,“ uviedli policajti.