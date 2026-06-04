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ÚBOK zasahuje v rámci medzinárodného vyšetrovania daňovej kriminality

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Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) vykonávajú na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce zameranej na odhaľovanie závažnej daňovej trestnej činnosti. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

„Vykonávané úkony sú súčasťou vyšetrovania organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mala pôsobiť vo viacerých európskych krajinách. Podľa doterajších zistení mala svojou činnosťou spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch presahujúcu 19 miliónov eur,“ ozrejmili policajti.

V rámci realizácie sú vykonávané domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj ďalšie zaisťovacie úkony smerujúce k zabezpečeniu dôkazov potrebných na trestné konanie.

Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Na vyšetrovaní spolupracujú viaceré bezpečnostné a justičné orgány z členských štátov Európskej únie.

„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s cieľom neohroziť priebeh vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.
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