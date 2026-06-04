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ÚBOK zasahuje v rámci medzinárodného vyšetrovania daňovej kriminality
Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) vykonávajú na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce zameranej na odhaľovanie závažnej daňovej trestnej činnosti. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
„Vykonávané úkony sú súčasťou vyšetrovania organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mala pôsobiť vo viacerých európskych krajinách. Podľa doterajších zistení mala svojou činnosťou spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch presahujúcu 19 miliónov eur,“ ozrejmili policajti.
V rámci realizácie sú vykonávané domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj ďalšie zaisťovacie úkony smerujúce k zabezpečeniu dôkazov potrebných na trestné konanie.
Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Na vyšetrovaní spolupracujú viaceré bezpečnostné a justičné orgány z členských štátov Európskej únie.
„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s cieľom neohroziť priebeh vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.
„Vykonávané úkony sú súčasťou vyšetrovania organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mala pôsobiť vo viacerých európskych krajinách. Podľa doterajších zistení mala svojou činnosťou spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch presahujúcu 19 miliónov eur,“ ozrejmili policajti.
V rámci realizácie sú vykonávané domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj ďalšie zaisťovacie úkony smerujúce k zabezpečeniu dôkazov potrebných na trestné konanie.
Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Na vyšetrovaní spolupracujú viaceré bezpečnostné a justičné orgány z členských štátov Európskej únie.
„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s cieľom neohroziť priebeh vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.