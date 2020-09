Ubytovacie zariadenia UK nie sú podľa školy vhodné na karanténne účely

Bratislava 11. septembra (TASR) – Ubytovacie zariadenia Univerzity Komenského (UK) nie sú z technického hľadiska vhodné na karanténne účely, pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Lenka Miller. V súčasnosti univerzita rokuje so Slovenskou technickou univerzitou (STU), ktorá by predbežne mohla poskytnúť približne 50 voľných miest vo svojom zariadení v Gabčíkove.



"Ich možnosti však budú závisieť od momentálneho stavu. Tri štvrtiny ceny pobytu v karanténnom zariadení vládnych štipendistov z tretích krajín musí uhradiť fakulta," uviedla Miller. Ďalší študenti, ktorí na Slovensko prichádzajú zo zahraničia, podľa hovorkyne UK využívajú súkromné ubytovanie v hoteloch a prostredníctvom krátkodobých pobytov v súkromí.



O ubytovanie na internátoch Univerzity Komenského pôvodne požiadalo približne 700 študentov z rizikových krajín. "Univerzita nemá žiadne vlastné ubytovacie kapacity, v ktorých by táto skupina mohla absolvovať predpísanú samoizoláciu. Ostatní, a to najmä samoplatcovia, si tradične ubytovanie riešia na privátoch," poznamenala Miller. Presný počet zahraničných študentov v akademickom roku 2020/2021 bude poznať najväčšia slovenská univerzita začiatkom októbra, keď nastúpia na štúdium. "Niektorí zo zapísaných študentov alebo študentov prihlásených na program Erasmus+ môžu svoj pobyt ešte zrušiť," dodala hovorkyňa.



V ubytovacom zariadení STU v Gabčíkove, ktoré slúži ako karanténne centrum pre študentov, ktorí prídu na Slovensko z rizikových krajín, sa nachádzajú prví zahraniční študenti, ide o zhruba 100 študentov. "Možnosť prekonať povinnú izoláciu v Gabčíkove je otvorená aj pre študentov z iných slovenských univerzít, spolupracujeme pritom s UK v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskou univerzitou v Trnave," priblížil pre TASR hovorca STU Fedor Blaščák. Prvé odbery vzoriek na testovanie sa plánujú na nedeľu 13. septembra.