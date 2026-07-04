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Účasť je zatiaľ 14,53 %, zrátaných je vyše 67 % okrskov

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Na snímke tabule s nápisom referendum a volebná miestnosť č. 19 pri vstupe do Obchodnej akadémie počas referenda v Trnave v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

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Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Účasť v sobotnom referende dosahuje po zrátaní 67,62 percenta okrskov zatiaľ 14,53 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov referenda, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR na webe volbysr.sk. Na platnosť referenda je potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.
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