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Účasť v referende dosiahla 16,13 percenta, nebude platné

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Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas referenda v Trebišove v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.

Autor TASR
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Bratislava 5. júla (TASR) - Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom (4. 7.) referende 16,13 percenta. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Sobotné referendum tak nebude platné. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



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