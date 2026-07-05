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Účasť v referende dosiahla 16,13 percenta, nebude platné
Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.
Autor TASR
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Bratislava 5. júla (TASR) - Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom (4. 7.) referende 16,13 percenta. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Sobotné referendum tak nebude platné. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.