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Účasť v referende presiahla 16 percent, ide o jednu z najnižších
Z počtu 4.368.459 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 704.922 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 698.457.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. júla (TASR) - Po sčítaní takmer všetkých okrskov (99,96 percenta) dosiahla účasť v sobotnom (4. 7.) referende 16,13 percenta. Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Sobotné referendum tak nebude platné. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.
Z počtu 4.368.459 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 704.922 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 698.457. Z celkovo 5545 volebných okrskov je potvrdených 5543 okrskových zápisníc.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia. Podľa neoficiálnych výsledkov v referende hlasovalo 5218 voličov zo zahraničia, čo tvorí 0,74 percenta.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli v sobotu otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.
Z počtu 4.368.459 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 704.922 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 698.457. Z celkovo 5545 volebných okrskov je potvrdených 5543 okrskových zápisníc.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia. Podľa neoficiálnych výsledkov v referende hlasovalo 5218 voličov zo zahraničia, čo tvorí 0,74 percenta.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli v sobotu otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.