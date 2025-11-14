< sekcia Slovensko
Účastníci DigiEduHack hľadajú riešenia, ako urobiť AI zrozumiteľnou
Účastníci súťažia o finančné a vecné ceny, pričom víťazný tím získa možnosť reprezentovať Slovensko v európskom finále DigiEduHack.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Študenti pedagogiky, učitelia a inovátori v oblasti vzdelávania hľadajú na prvom ročníku hackathonu DigiEduHack praktické a realizovateľné riešenia, ktoré podporia zrozumiteľné a dostupné používanie umelej inteligencie (AI) pre všetkých - v škole aj každodennom živote. Podujatie sa začalo v piatok večer v Bratislave. Pokračovať bude aj v sobotu (15. 11.). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré hackathon v spolupráci s Európskou komisiou organizuje.
„Slovensko má ambíciu byť lídrom v zodpovednom využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní. Hackathon je priestor, kde sa stretne kreativita s technológiou a kde môžu vzniknúť riešenia, ktoré pomôžu učiteľom, rodičom aj žiakom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že tímy majú prichádzať s nápadmi na vzdelávacie moduly, hry, aplikácie či platformy, ktoré podporujú kritické myslenie, inklúziu a zodpovedné využívanie AI.
Ako podotkli, účastníci súťažia o finančné a vecné ceny, pričom víťazný tím získa možnosť reprezentovať Slovensko v európskom finále DigiEduHack. Okrem cien je hackathon aj príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov, zdieľanie skúseností a zviditeľnenie inovatívnych nápadov.
„Slovensko má ambíciu byť lídrom v zodpovednom využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní. Hackathon je priestor, kde sa stretne kreativita s technológiou a kde môžu vzniknúť riešenia, ktoré pomôžu učiteľom, rodičom aj žiakom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že tímy majú prichádzať s nápadmi na vzdelávacie moduly, hry, aplikácie či platformy, ktoré podporujú kritické myslenie, inklúziu a zodpovedné využívanie AI.
Ako podotkli, účastníci súťažia o finančné a vecné ceny, pričom víťazný tím získa možnosť reprezentovať Slovensko v európskom finále DigiEduHack. Okrem cien je hackathon aj príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov, zdieľanie skúseností a zviditeľnenie inovatívnych nápadov.