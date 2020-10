Účastníci súťaže Guardians budú brániť hekerom získať dáta farmafiriem

Bratislava 5. októbra (TASR) - V štvrtom ročníku IT súťaže Guardians sa budú účastníci snažiť zabrániť hekerom získať dáta z farmaceutických firiem, ktoré pracujú na výrobe vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Okrem študentov je súťaž otvorená aj pre firmy a širokú verejnosť. Súťaž sa uskutočňuje v online priestore počas celého októbra, každý deň pribúdajú nové úlohy. TASR o tom informovali zo spoločnosti Binary Confidence, ktorá Guardians pripravuje.



„Farmaceutické spoločnosti, ale aj zdravotnícke zariadenia uchovávajú nesmierne cenné a citlivé informácie. Nechať ich bez dôkladnej ochrany je doslova hazardovaním so zdravím a životom pacientov,“ vysvetľuje odborník na kybernetickú bezpečnosť z Binary Confidence Pavol Draxler. Ako upozorňuje, veľký bezpečnostný incident nie je tým správnym okamihom na vytváranie plánov reakcie na incidenty či overenie zručností členov tímu.



Štvrtý ročník Guardians s podtitulom "Corona edition" sa uskutoční formou CTF (Capture The Flag). Hráči si budú môcť otestovať svoje schopnosti v oblastiach DFIR (Digital Forensics, Incident Response) a Threat Hunting. Súťažiť nebudú jednotlivci, ale tímy, pričom v jednom tíme môže byť jeden až päť členov.



Hra obsahuje súbor úloh určených na to, aby sa záujemcovia o IT bezpečnosť naučili a otestovali si praktické zručnosti v oblasti reakcie na incidenty v prostredí, ktoré pripomína skutočnú podnikovú sieť. Útoky sú pripravené v spolupráci s profesionálnymi penetračnými testermi a založené na reálnych metódach používaných APT skupinami. Vyhodnotenie najlepších tímov s najvyšším počtom bodov sa uskutoční na záver mesiaca.