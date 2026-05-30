Sobota 30. máj 2026
Učebnice pre kurikulárnu reformu budú do škôl smerovať postupne

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Dodávky nových učebníc, ktoré sú potrebné na výučbu podľa nového kurikula, budú do škôl smerovať postupne podľa harmonogramov jednotlivých dodávateľov. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že zatiaľ distribúcia nových učebníc neprebehla.

Školy by mali mať nové učebnice pre prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého začnú všetky školy vyučovať od septembra 2026, k dispozícii od začiatku školského roka. „Viaceré zmluvy s úspešnými dodávateľmi sú už uzatvorené, ďalšie sa priebežne finalizujú a distribúcia učebníc sa pripravuje tak, aby sa dostali do škôl čo najskôr,“ reagovali z rezortu.

Verejné obstarávanie na nové učebnice pre potreby kurikulárnej reformy bolo nastavené formou otvoreného dynamického nákupného systému. Proces na istý čas zabrzdilo podanie námietky zo strany jedného z uchádzačov na Úrade pre verejné obstarávanie. Úrad musel v rámci konania danú námietku posúdiť. „Zamietol ju v plnom rozsahu,“ priblížili z ministerstva.

Školy si mohli vybrať učebnice podľa svojich potrieb a tieto požiadavky sa následne premietli do zákazky zadávanej v rámci dynamického nákupného systému. Do dynamického nákupného systému boli zaradení všetci záujemcovia, ktorí požiadali o zaradenie a možnosť predkladať ponuky.
