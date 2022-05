Uchádzači o dve voľné sudcovské miesta sa môžu hlásiť do 23. mája

Bratislava 7. mája (TASR) – Uchádzači o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sa môžu hlásiť do výberového konania do 23. mája. Výberový proces na obsadenie dvoch sudcovských miest by sa mal uskutočniť od 29. júna. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol.



Ako ďalej uviedol, na výberovom konaní sa overia odborné znalosti uchádzačov, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania, ale aj verbálny prejav a znalosť cudzieho jazyka.



Podmienkou účasti na výberovom konaní je ukončené druhostupňové vysokoškolské právnické vzdelanie. V prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole uznaný doklad o štúdiu. "O pozíciu sudcu sa podľa oznámenia môže uchádzať každý občan, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov a najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov," priblížil Hajtol.



Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie pozostávajúce z písomnej časti. Po nej sa v ďalšie dni uskutoční psychologické posúdenie a ústna časť, priblížil hovorca s tým, že uchádzač, ktorý už je sudcom, vo výberovom konaní absolvuje preklad textu z cudzieho jazyka, psychologické posúdenie a ústnu časť.



Zoznam členov výberovej komisie zverejní najvyšší správny súd v nasledujúcich týždňoch. "Všetky podmienky, zoznam predkladaných dokladov, všeobecné ustanovenia a priebeh výberového konania sú zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti," dodal.