Učil a pomáhal deťom. Dávid je novou Amazon Star

Bratislava 14. decembra (OTS) - Hviezdou Amazonu sa v tomto roku stal Dávid Macorlig, ktorý chce pomáhať hlavne deťom. Ako vyučený umelecký grafik ich v škole a na letnom tábore zasväcoval do práce s drevom, no neváhal tiež niektorým z nich nakúpiť zimné čapice, čím im pripravil predčasný vianočný darček. Spoločnosť Amazon preto neváhala oceniť Dávidov charakter a pripravila mu Amazon Box s darmi v hodnote 1500 eur.Titul Amazon Star je o to cennejší, že si zamestnanci svoju „hviezdu“ vyberajú sami spomedzi seba. Od 8. novembra do 3. decembra sa mailová schránka súťaže plnila ich príbehmi, ktoré poukazovali na veľké srdcia mnohých z nich. Či už sa jednalo o spolupatričnosť a pomoc na pracovisku, rozvoj komunít či iné podanie pomocnej ruky. Jeden príbeh však vyčnieval.znejú slováDávidovi Amazonský Box s darčekmi odovzdala 8. decembra osobne známa slovenská herečka Zuzana Vačková.doplnila dojato.Dávida na ocenenie nominovala jeho kolegyňa z oddelenia Beáta Polakovičová, ktorá mala pre svoju voľbu dôvody úplne jasné:Dávid sa aj tu zachoval typicky gentlemansky a Beáte zo svojich cien daroval bluetooth reproduktor.poďakoval Dávid.Ako ale vníma seba sám ocenený a prečo pomáha práve deťom?vyznáva sa opäť raz skromne a s plachým úsmevom.dodáva inšpiratívne na záver amazonská hviezda pre rok 2022.