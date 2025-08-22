< sekcia Slovensko
Učitelia by mohli hodnotiť slovne aj žiakov 6. až 9. ročníka
Bratislava 22. augusta (TASR) - Učitelia by mali mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu by mohli využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú v piatok schválila vláda.
Okrem toho má prijatím novely vzniknúť jednotná platforma ministerstva školstva, prostredníctvom ktorej by sa podávali prihlášky na vzdelávanie v materskej a základnej škole. Išlo by o obdobný systém, ako je v súčasnosti pri stredných školách. Rezort zároveň navrhuje možnosť prioritizácie materských škôl uvedených na prihláške, pri ktorých algoritmus na centrálnej platforme podľa českého modelu zjednoduší riaditeľom rozhodovanie o prijatí.
Upraviť sa má aj poradie, v akom by bol riaditeľ povinný prijímať žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky až do naplnenia maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Riaditeľ by bol povinný prednostne prijať žiakov s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode. Následne žiakov umiestnených na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktorého sídlo sa nachádza v príslušnom verejnom školskom obvode, a napokon žiakov s obvyklým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode.
„Doterajšia právna úprava síce ukladala povinnosť prijímať deti z obvodu, no neurčovala poradie prijímania v prípade obmedzených kapacitných možností. V praxi to viedlo k nejednotnému výkladu a v niektorých prípadoch aj k znevýhodňovaniu detí, ktoré mali na prijatie prednostný nárok,“ skonštatoval rezort.
Aj pri stredných školách má byť zavedená možnosť prioritizácie škôl, respektíve odborov vzdelávania, rovnako ako sa navrhuje pri materských a základných školách.
Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.
