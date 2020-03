Učitelia darovali vodičom autobusov a sociálnym pracovníkom rúška

Trenčín 30. marca (TASR) – Učitelia niektorých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ušili počas uplynulých dní stovky rúšok. Tie by mali pomôcť vodičom autobusov prímestskej dopravy a zamestnancom zariadení sociálnych služieb v TSK.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, aj počas prerušenia vyučovacieho procesu na školách, ktoré súvisí so šírením nového koronavírusu, majú učitelia plné ruky práce. Venujú sa šitiu rúšok, ktoré ďalej bezplatne distribuujú tým, ktorí to potrebujú. Vodičom prímestskej dopravy a zamestnancom zariadení sociálnych služieb venovali celkom 770 kusov ochranných pomôcok.



„Je to dar od našich stredných odborných škôl, ktoré sa v tejto neľahkej situácii chytili iniciatívy. Okrem zariadení sociálnych služieb sme sa rozhodli tieto rúška odovzdať aj obidvom dopravcom prímestskej autobusovej dopravy, teda vodičom, ktorí sú dennodenne vystavení ohrozeniu nákazou zo strany cestujúcej verejnosti. Pevne verím, že aj vďaka týmto rúškam sa podarí ochrániť vodičov, cestujúcu verejnosť, zamestnancov i klientov našich zariadení,“ povedal Baška.



Rúška zhotovili učitelia Spojenej školy Púchov, Školy umeleckého priemyslu Trenčín a Strednej odbornej školy Pruské. Pre vodičov SAD Trenčín bolo odovzdaných 300 bavlnených rúšok na opakované použitie. „Je to veľká pomoc nielen pre našich vodičov, ale aj ochranu cestujúcej verejnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SAD Trenčín Vladimír Zachar.



Dvesto kusov rúšok si prevzala SAD Prievidza, zvyšné rúška putovali do centier sociálnych služieb Jesienka v Myjave a Bystričan v Považskej Bystrici. „Samozrejme, nie sú to posledné rúška, ktoré naše školy ušili. V tejto iniciatíve budeme pokračovať,“ dodal predseda TSK.