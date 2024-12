Učitelia: Hanbou roka v školstve je nedodržanie sľubu o platoch

Bratislava 27. decembra (TASR) - Najvážnejším problémom a hanbou tohto roka v školstve je nedodržanie sľubu vlády o každoročnom zvyšovaní platov učiteľov. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Kritizoval aj neefektívne využívanie eurofondov, nedostatočnú pripravenosť a implementáciu reforiem, problémy so začleňovaním detí z Ukrajiny, kyberútoky v školách a ďalšie.



"Vláda napriek konsolidácii rozdávala peniaze kade-tade vrátane zbytočného ministerstva športu a nedokázala nájsť financie na ohodnotenie učiteľského stavu. V čase, keď čelíme najhorším prepadom výsledkov v medzinárodných testovaniach detí, mladých i dospelých," upozornil Križo. Slovensko sa podľa neho stáva rozvojovou krajinou bez vzdelania a atraktivita učiteľského povolania je opäť na chvoste vyspelých krajín sveta.



Poukázal na to, že plán obnovy je ukážkou toho, že SR nevie čerpať, implementovať a riadiť eurofondové peniaze. "Vzdelávanie učiteľov za 50 miliónov sme za tri roky nedokázali vyčerpať, skoro polovicu peňazí pravdepodobne vrátime a hrozia nám ešte pokuty," objasnil. Reformy v školstve podľa Križa nie sú rozumne riadené a nasmerované. Ako príklad uviedol podporné opatrenia, kde sa podľa neho míňa asi 200 miliónov eur ročne, hoci efekt a význam podľa neho nevidno.



V rámci kurikulárnej reformy skonštatoval, že o nej nie je dostatok informácií, učebné texty a pomôcky sú nepripravené, osnovy stále nedotiahnuté a v niektorých oblastiach zle nastavené (napríklad matematika). "Sľubujeme si od nej premenu škôl, ale očakávame, že sa to udeje lusknutím prsta a bez podpory atraktivity učiteľského i riaditeľského povolania," podotkol.



Križo upozornil aj na to, že podpora detí cudzincov je alarmujúca, hoci SR dostala na ne 100 miliónov eur z eurofondov. Spomenul aj opakované rozsiahle kyberútoky na školy, pričom reakcia bola podľa neho slabá až žiadna. Nákup kamier podľa neho čelí kritike, lebo je jasné, že to samo o sebe vec vôbec nerieši rovnako ako mreže na školách. Potrebné je podľa neho podporovať skôr duševné zdravie, rezilienciu a kvalitnú krízovú intervenciu a manažment vedení škôl.



Okrem toho kritizoval pracovné podmienky vysokoškolských učiteľov. Pozitívne vníma zmenu financovania materských škôl. Ako naznačil, v budúcom roku školstvo čaká najväčšia séria noviel školských zákonov, ktoré by mali urobiť poriadok vo vzdelávaní učiteľov a vyriešiť aj naháňanie učiteľov za príplatkami a priniesť kontrolu kvality vzdelávania učiteľov.



SKU taktiež očakáva zásadnejšie zmeny v demokratizácii škôl. V školskom zákone možno podľa nej čakať kvalitnejšiu zmenu systému prijímacích pohovorov. Systém inkluzívneho vzdelávania bude podľa nej treba výraznejšie zjednodušiť. Veľkou výzvou je podľa SKU zmena financovania poradenských zariadení a s tým spojené zvýšenie kvality podpory duševného zdravia detí a učiteľov.



"Očakávame jasné smerovanie financovania škôl v oblasti platového ohodnotenia učiteľov s modelom platového automatu ako u lekárov," dodal Križo.