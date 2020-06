Učitelia sa môžu prihlásiť na semináre o dištančnom vyučovaní

Bratislava 9. júna (TASR) - Učitelia sa môžu prihlásiť na online semináre, na ktorých zistia, ako sa lepšie pripraviť na dištančnú formu vyučovania.



"Zvládnutím pandémie nového koronavírusu sa online vzdelávanie nekončí a malo by byť súčasťou nášho života. Mali by sme byť pripravení na podobné situácie. Tomu môžu predchádzať práve rôzne kurzy, školenia či webináre. Tie si môžu učitelia vo svojom okolí vymieňať medzi sebou, inšpirovať sa a hľadať možnosti, ako okoreniť vyučovanie a urobiť ho pre študentov pútavejším," hovorí Martin Foltin zo softvérovej spoločnosti Humusoft, ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu a tiež spoluorganizuje množstvo podujatí pre študentov.



Pomôcť učiteľom v dištančnom vyučovaní chce spoločnosť aj deväťdielnou sériou 45-minútových živých seminárov. Okrem tohto však budú mať účastníci vyhradený čas 15 minút na diskusie. Každý utorok a stredu od 10. mája do 8. júla majú učitelia možnosť získať aktuálne poznatky o možnostiach technických nástrojov v rámci svojej práce, vyučovania či výskumu. Na webinároch vystúpia odborníci z rôznych európskych univerzít. "Na seminároch v stredu, ktoré sú orientované viac technicky, nadväzujú v utorok ďalší týždeň semináre zamerané na možnosti online výučby na danú tému," povedal Foltin.