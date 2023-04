Učitelia sa obávajú, že nerozpoznajú prácu žiaka a umelej inteligencie

Trnava 29. apríla (TASR) - Takmer 37 percent učiteľov sa obáva, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou (AI) alebo žiakom. Údaje vyplývajú z prieskumu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda (FKM UCM) v Trnave na vzorke 474 žiakov a 87 učiteľov stredných škôl. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM.



Ako doplnil, s pojmom umelá inteligencia sa stretlo takmer 97,5 percenta žiakov, pričom 48 percent z nich ju aj vyskúšalo. "Najčastejším spôsobom využitia je pritom pomoc pri hľadaní informácií o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú, pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a písaním školských úloh," uviedol Krajčovič.



Prieskum sa realizoval v období od 21. marca do 17. apríla. Z výsledkov ďalej vyplynulo, že 33 percent žiakov vníma umelú inteligenciu rovnako z hľadiska prínosov a rizík, 25 percent vníma viac prínosov ako rizík a takmer 28 percent nemá na porovnanie prínosov a rizík AI názor.



O umelej inteligencii, jej využití, prínosoch a rizikách nehovorilo so svojimi učiteľmi 50 percent žiakov a 41 percent uviedlo, že tému AI s učiteľmi spomenuli na vyučovacej hodine.