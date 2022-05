Učiteľkou Slovenska 2021 sa stala nemčinárka Alexandra Hučeková

Bratislava 4. mája (TASR) - Ocenenie Učiteľ Slovenska 2021 si v stredu večer prevzala učiteľka nemčiny zo Žiliny Alexandra Hučeková. Ocenenie Učiteľ Slovenska po štvrtýkrát zorganizoval Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.



Proces výberu laureáta je náročný a trvá niekoľko mesiacov. Z nominácií, ktoré prišli od verejnosti, najskôr odborná porota vybrala finálnu tridsiatku a z nej napokon desať top učiteľov. Z nich na základe troch výberových kôl vybrala víťazku, pričom najviac zavážilo to, aké inovatívne a originálne metódy učiteľka využíva a či dbá na individuálny prístup k jednotlivým žiakom. Hučeková tieto kritériá spĺňala podľa odbornej poroty na čele s bývalou hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou najlepšie.



"Ak platí, že skvelé školy vznikajú vtedy, ak v nich učia skvelí učitelia, tak potom aj víťaz ocenenia Učiteľ Slovenska bude schopný budovať u svojich žiakov šikovnosť a návyky v kontexte výroku anglického pedagóga Williama Coryho spred dvoch storočí: Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, preniknúť do myšlienok druhých, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas," povedala Kalmárová. Zároveň verí, že tohtoročná laureátka takou učiteľkou je.



Vo finálnej desiatke bolo sedem žien a traja muži. Cenu verejnosti získal matematikár Jozef Zvolenský zo Skýcova, ktorý vo verejnom hlasovaní získal vyše 5000 hlasov. Zvolenský sa zviditeľnil najmä počas pandémie, keď prostredníctvom svojich videí k matematickým výpočtom pomáhal žiakom aj rodičom v dištančnom vzdelávaní.



"Našim cieľom je poukázať na výnimočných pedagógov a zvyšovať status tohto krásneho povolania. Alexandra Hučeková, Jozef Zvolenský, ale aj zvyšní ôsmi finalisti budú tento rok reprezentovať všetkých zanietených pedagógov, ktorí robia pre svojich žiakov naozaj všetko a svojim povolaním doslova žijú," uzavrela manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.



Učiteľ Slovenska je národná cena licencovaná prestížnym medzinárodným ocenením Global Teacher Prize, realizovaná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Ide o ocenenie inšpiratívnych a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl naprieč Slovenskom.