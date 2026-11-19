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Učiteľom sa sprístupňuje prvý zo štyroch bezplatných nástrojov AI
V prípade, že si učitelia licenciu objednávali a nedostali ju, ministerstvo odporučilo obrátiť sa na IT administrátora školy.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Učiteľom základných a stredných škôl sa sprístupňuje prvý zo štyroch bezplatných nástrojov umelej inteligencie (AI). Ide o licenciu Microsoft 365 Copilot. Školy, ktoré si ju objednali prostredníctvom aplikácie DigiEDU, ju získajú počas nasledujúceho týždňa. Informoval o tom rezort školstva na svojom webe zameranom na AI.
„V školskom prostredí Microsoft 365 sa postupne objavia licencie Copilot, ktoré IT administrátor následne pridelí konkrétnym zamestnancom. Keďže distribúcia prebieha po častiach, školy ich dostanú v rôznom čase počas nasledujúceho týždňa. Ak ich škola vo svojom prostredí zatiaľ nevidí, môže očakávať ich sprístupnenie v niektorej z ďalších vĺn,“ uviedol rezort. Doplnil, že ďalšie nástroje - ChatGPT Edu, Mistral AI a Google AI Pro - budú nasledovať postupne.
V prípade, že si učitelia licenciu objednávali a nedostali ju, ministerstvo odporučilo obrátiť sa na IT administrátora školy. „Licencie prideľuje priamo škola, preto vie overiť, či vám administrátor licenciu pridelil a či nastavenia umožňujú jej používanie,“ podotklo.
Ako dodalo, cieľom sprístupňovania bezplatných nástrojov učiteľom je podporiť rozvoj AI gramotnosti a zodpovedné využívanie AI v školách.
„V školskom prostredí Microsoft 365 sa postupne objavia licencie Copilot, ktoré IT administrátor následne pridelí konkrétnym zamestnancom. Keďže distribúcia prebieha po častiach, školy ich dostanú v rôznom čase počas nasledujúceho týždňa. Ak ich škola vo svojom prostredí zatiaľ nevidí, môže očakávať ich sprístupnenie v niektorej z ďalších vĺn,“ uviedol rezort. Doplnil, že ďalšie nástroje - ChatGPT Edu, Mistral AI a Google AI Pro - budú nasledovať postupne.
V prípade, že si učitelia licenciu objednávali a nedostali ju, ministerstvo odporučilo obrátiť sa na IT administrátora školy. „Licencie prideľuje priamo škola, preto vie overiť, či vám administrátor licenciu pridelil a či nastavenia umožňujú jej používanie,“ podotklo.
Ako dodalo, cieľom sprístupňovania bezplatných nástrojov učiteľom je podporiť rozvoj AI gramotnosti a zodpovedné využívanie AI v školách.