Učiteľské spevácke zbory si z medzinárodnej súťaže odniesli medaily

Bratislava 6. júla (TASR) - Dva učiteľské spevácke zbory zo Slovenska uspeli na medzinárodnej súťaži v dánskom meste Aarhus. Spevácky zbor slovenských učiteľov a Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena si z podujatia European Choir Games & Grand Prix of Nations 2025 odniesli jednu zlatú a tri strieborné medaily. TASR o tom informovala predsedníčka Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena Mariana Holosová.



Holosová priblížila, že v tomto roku ide o najväčšie zborové súťažné podujatie na svete, známe aj ako olympiáda speváckych zborov. Oba slovenské zbory súťažili v dvoch kategóriách, kategória C4 - dospelé zbory a kategória C9 - folklore a cappella. Spevácky zbor slovenských učiteľov získal zlatú medailu v kategórii dospelých zborov a striebornú v kategórii folklore a cappella. Spevácky zbor učiteliek Ozvena získal v oboch kategóriách striebornú medailu.



Vďaka štyrom medailám zaradili zbory Slovensko na druhé miesto v top rebríčku krajín v počte získaných medailí, a to v prvej časti olympiády. Jej druhá časť sa koná v tieto dni a zúčastnia sa na nej ešte dva slovenské zbory.



Na European Choir Games & Grand Prix of Nations 2025 sa zúčastnilo 132 zborov z 39 krajín a regiónov z Európy, ale aj z celého sveta, a účinkovalo na nej celkovo vyše 6000 spevákov.