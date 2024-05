Učiteľskou osobnosťou Slovenska sa stala M. Babejová

Bratislava 24. mája (TASR) - Učiteľskou osobnosťou Slovenska sa stala Michaela Babejová, ktorá učí na prvom stupni na Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre. Cenu verejnosti aj Cenu Zastúpenia Európskej komisie si prevzala učiteľka z Liptovského Mikuláša Eva Radičová. Slávnostný galavečer udeľovania cien sa uskutočnil vo štvrtok (23. 5.) v Bratislave.



Babejová sa snaží nájsť cestu ku každému žiakovi. Záleží jej na tom, aby každé dieťa v triede zažilo úspech, aby malo samo zo seba dobrý pocit a aby rástla jeho sebadôvera. "Mojím cieľom je nájsť, v čom jednotlivé deti vynikajú a ukázať to aj im samotným - či je to trpezlivosť, starostlivosť a záujem o druhých, dobrá pozornosť, priateľské správanie, iniciatíva, manuálne zručnosti, výtvarný, hudobný alebo športový talent," vysvetlila.



Cenu verejnosti získala so 4734 hlasmi, z celkového počtu 13.464 hlasov, Eva Radičová, ktorá je učiteľkou na prvom stupni na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Ocenila ju aj odborná porota Cenou Zastúpenia Európskej komisie.



Radičová sa snaží svojich žiakov osobnostne rozvíjať vytvorením bezpečného a podnetného prostredia v triede. Žiaci sa podľa nej veľa nenaučia, ak sú v priveľkom strese alebo sa niečoho boja. "Nesnažím sa o dokonalosť, ani to nevyžadujem od svojich žiakov. Učím ich pracovať aj so slabými stránkami, byť všímavý k sebe, svojmu okoliu, komunite," povedala Radičová.



Odbornú porotu tvorenú vzdelávacími expertami zaujali ocenené učiteľky predovšetkým svojím ľudským prístupom a empatiou. "Ich výnimočnosť spočíva v schopnosti vytvoriť učebné prostredie, kde sa deti cítia dobre, tešia sa na školu a vďaka tomu sú plne otvorené učebnému procesu a dokážu absorbovať vedomosti s väčšou ľahkosťou," povedala jedna z organizátoriek ocenenia, manažérka Komenského inštitútu a výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie CEEV Živica Zuzana Labašová. Obe učiteľky podľa porotkyne a hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej vnímajú svojich žiakov v kontexte ich radostí a starostí. "Inklúziou je popretkávaná ich dennodenná činnosť v škole a aj v bežnom živote. Rozvíjajú potenciál každého dieťaťa," poznamenala.



Porota hodnotila tento rok 152 prihlášok a celkovo bolo do tohto ročníka prihlásených 1490 nominácií. Odborná porota vyberala z finálovej desiatky, v ktorej bolo osem žien a dvaja muži pochádzajúci z rôznych regiónov Slovenska. Najviac nominácií prišlo z Bratislavského kraja.