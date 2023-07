Bratislava 4. júla (TASR) - Údaje do obchodného registra budú môcť po novom zapisovať aj notári. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom v utorok informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Novela ruší povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti slovenských občanov do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií. Evidenciu druhu a čísla dokladu totožnosti považoval rezort spravodlivosti za problematickú najmä v prípadoch, keď dochádzalo k vydaniu nového dokladu totožnosti, čo nútilo zapísané osoby aktualizovať údaje zapísané v registroch.



Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod. "Na dosiahnutie tohto zámeru však plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby," doplnili z ministerstva s tým, že v prípade cudzincov sa bude naďalej vyžadovať evidencia údajov a čísla dokladu totožnosti, keďže títo často nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom. Nová legislatíva má byť účinná dňom jej vyhlásenia.