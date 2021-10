GP: Údajnú intervenciu Fica v NBÚ preverí krajská prokuratúra

Bratislava 30. októbra (TASR) - Údajnú intervenciu poslanca Národnej rady SR a expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) vo veci bezpečnostnej previerky právnej čakateľky prokuratúry prešetrí Krajská prokuratúra Bratislava. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Krajská prokuratúra má na pokyn šéfa GP Maroša Žilinku preveriť, či nedošlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a návodu na tento trestný čin. "Zároveň generálny prokurátor SR uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave, aby ako vedúci služobného úradu preveril, či v tejto súvislosti zo strany právnej čakateľky prokuratúry K. S. nedošlo v rozpore so základnými povinnosťami právneho čakateľa prokuratúry ku konaniu, ktoré by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry," doplnil Skladan.



Podozrenia o tom, že mal Fico zabezpečovať svojej priateľke v NBÚ ponechanie bezpečnostnej previerky, majú vyplývať z medializovaných videí z poľovníckej chaty. Témou sa bude na mimoriadnom zasadnutí zaoberať na budúci týždeň Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu činnosti NBÚ.