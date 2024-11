Udalosti 17. novembra pripomenú spomienkové podujatia v regiónoch

Bratislava 17. novembra (TASR) - Udalosti 17. novembra si v nedeľu pripomenie na Slovensku aj občianska spoločnosť. Spomienkové podujatia na 17. november 1939 i 1989 organizujú v 21 mestách občianski aktivisti s podporou Platformy pre demokraciu a občianskej iniciatívy Mestá za demokraciu.



Študentský líder Nežnej revolúcie v roku 1989 a programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač pripomenul, že 17. november je deň, ktorý dvakrát vstúpil do slovenských dejín nenásilným odporom proti fašizmu a komunizmu. Zdôraznil, že je to zároveň výročie udalostí, na základe ktorých je Slovensko už 35 rokov slobodnou a demokratickou krajinou. "Hodnoty, za ktoré sme vtedy stáli na námestiach, zostávajú viac než aktuálne aj v dnešnej dobe," uviedol Vagač.



V mene organizátorov pozval v tejto súvislosti na plánované zhromaždenia. "Pozývame všetkých, ktorí chcú vyjadriť svoju oddanosť hodnotám 17. novembra - našu spoločnú oddanosť slobode a demokracii," vyhlásil.



Miestami občianskych spomienkových podujatí so začiatkom v nedeľňajších popoludňajších až podvečerných hodinách sú Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Humenné, Nové Zámky, Košice, Kremnica, Krupina, Lučenec, Námestovo, Pezinok, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Topoľčany, Veľký Krtíš, Zvolen a Žilina.



Organizátori občianskych spomienkových akcií si spolu s účastníkmi takisto minútou ticha pripomenú pamiatku obete policajného násilia, ku ktorému došlo v Košiciach. "Akt policajnej brutality, ktorý sa skončil smrťou človeka, dôrazne odsudzujeme a veríme v spravodlivé vyšetrenie celého prípadu," vyhlásili organizátori.