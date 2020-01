Udeľovanie víz pre mladých medzi SR a Argentínou sa má zjednodušiť

Bratislava 22. januára (TASR) - Udeľovanie víz pre mladých občanov medzi Slovenskom a Argentínou by sa malo zjednodušiť. Cieľom je podporiť spoluprácu krajín a uľahčiť do nich vstup tým, ktorí majú záujem o turizmus, rozšírenie pracovných skúseností, alebo sa chcú zoznámiť s miestnym jazykom, kultúrou a spoločnosťou. Vyplýva to z dohody o programe pracovnej dovolenky, ktorej návrh v stredu schválila vláda.



Na získanie 12-mesačného víza by mal uchádzač podľa dohody spĺňať vek 18 až 30 rokov. Jeho primárnym cieľom má byť dovolenka na území štátu druhej strany.



Na území druhého štátu možno podľa dohody po udelení víz študovať a pracovať. Dlhodobé zamestnanie či pracovný pomer u jedného zamestnávateľa presahujúci šesť mesiacov však nie je povolený.



Okrem platných cestovných dokladov musí mať žiadateľ napríklad platný spiatočný lístok do krajiny svojho pôvodu alebo dostatočné financie na jeho zakúpenie. Dôležité sú tiež finančné prostriedky na pokrytie osobných životných nákladov na začiatok pobytu a predloženie komplexného zdravotného poistenia platného na dobu pobytu. Záujemca o vízum tiež musí uhradiť poplatky spojené so svojou žiadosťou.



Uchádzač by mal ovládať úradný jazyk navštíveného štátu alebo angličtinu na komunikačnej úrovni. Podmienkou je tiež, aby sa nikdy predtým na programe nezúčastnil. Musí byť tiež bezúhonný a nesmie trpieť chorobou, ktorá by ohrozila verejné zdravie.



Občania SR môžu požiadať o víza na Veľvyslanectve Argentínskej republiky vo Viedni, Argentínčania o slovenské víza na Veľvyslanectve SR v Argentíne. Každá strana môže v rámci tohto programu ročne udeliť najviac sto víz.



Dohoda nadobudne právoplatnosť 30 dní po dátume, keď sa strany vzájomne informujú o splnení všetkých podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti. Uzatvára sa dobu neurčitú.