Odborníci: Údeniny by nemali tvoriť väčšinu sviatočného stola

Bratislava 8. apríla (TASR) - Údeniny by nemali tvoriť väčšinu sviatočného stola. Dôraz treba dať na pestrú a farebnú ponuku jarnej zeleniny, akou je mrkva, cvikla, reďkovka, zelená cibuľa či hrášok. Odporučili to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Ľudia by sa podľa nich počas sviatkov nemali vzdať zdraviu prospešných návykov.



"Obľúbenú šunku, vajíčka je možné rozdeliť na menšie porcie počas dňa a vždy ich doplniť o porciu pestrej zeleniny, čím si vychutnáte tradičnú chuť a zároveň dosiahnete dostatočný príjem zeleniny. Výrazne obmedzte konzumáciu červeného masa a spracovaných mäsových výrobkov (salámy, klobásy, slanina, párky, paštéty, šunky). Konzumácia červeného mäsa a uvedených výrobkov je totiž výrazným rizikovým faktorom vzniku kolorektálneho karcinómu," upozornili.



Pri príprave sviatočných jedál treba tiež menej soliť. "Odporúčané denné množstvo je celkovo najviac päť gramov soli v strave skonzumovanej počas celého dňa," pripomenuli odborníci. Soľ možno podľa nich nahradiť bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami. V receptoch tiež odporučili nahradiť majonézu bielym jogurtom.



Apelujú tiež na používanie menšieho množstva tuku a cukru v koláčoch. "Vymeňte niektoré energeticky bohaté ingrediencie za menej výdatné a recepty doplňte o bielkoviny. Ak sa nechcete vzdať tradičných receptov, postrážte si ich množstvo, napríklad namiesto dvoch koláčov si dajte jeden a druhý nahraďte jogurtom alebo tvarohom. Znížite tým energetický príjem, doplníte bielkoviny a aj vás to lepšie zasýti," povedali.



Úrady verejného zdravotníctva tiež zdôraznili, aby ľudia nezapíjali sladký koláč sladeným nápojom, ale nesladenou kávou, čajom alebo čistou vodou. "Ak už recept obsahuje suroviny, ktoré už v sebe majú cukor, napríklad piškóty, jablká alebo čokoládová poleva, znížte množstvo pridaného cukru v recepte," doplnili. Konzumáciu alkoholu treba podľa nich obmedziť na minimum, respektíve ho vôbec nekonzumovať. "Alkohol je potvrdeným rizikovým faktorom vzniku rakoviny," upozornili.