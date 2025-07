ÚDZS: Na zozname na zdravotnú starostlivosť čaká takmer 84.000 ľudí

Bratislava 11. júla (TASR) - Na zozname poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť bolo ku koncu februára 83.599 ľudí. Najvyšší počet čakajúcich poistencov bol k tomuto dátumu zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a to 50.185, nasledujú súkromné zdravotné poisťovne Dôvera (25.067) a Union (8347). Najviac ľudí čaká na operáciu bedrových či kolenných kĺbov. Vyplýva to z analýzy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Analýza ukazuje výrazné rozdiely medzi tromi zdravotnými poisťovňami v počte poistencov, ktorí prekročili lehotu časovej dostupnosti, ktorá je stanovená legislatívou. Najvyšší počet poistencov má VšZP (23.274), Dôvera evidovala 3902 poistencov, ktorí prekročili lehotu a Union ZP 1169.



Na Slovensku už dlhodobo najviac poistencov čaká na operatívne riešenie kolenného (6499) a bedrového (3938) kĺbu a operáciu katarakty - šedého zákalu (289). „Bez ohľadu na prevádzkovateľa nemocnice a zdravotnú poisťovňu sa na totálnu endoprotézu (TEP) kolenného alebo bedrového kĺbu čaká v priemere okolo desať mesiacov a na operáciu katarakty necelé dva mesiace,“ priblížil úrad.



Zdravotné poisťovne odmietli spolu 17.082 návrhov, najviac vo VšZP (23 percent), následne v Union ZP (19 percent), najmenej v Dôvere (16 percent). Hlavnými dôvodmi odmietnutia boli nedoplnenie údajov v zákonnej lehote (46,7 percenta), duplicitné návrhy na rovnaký výkon (20,3 percenta) a neúplné návrhy od poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (10,8 percenta).



Za rok 2024 a do februára tohto roku bolo vyradených až 311.376 návrhov, prevažne z dôvodu, že poistencovi už bola starostlivosť poskytnutá, zmenil sa jeho zdravotný stav alebo návrh nebol aktualizovaný viac ako 180 dní.



ÚDZS v tejto súvislosti identifikoval viacero systémových nedostatkov. Odporúča zefektívniť plánovanie výkonov a manažment kapacít, zlepšiť spoluprácu s poskytovateľmi, zaviesť účinnejšiu kontrolu a pravidelné aktualizácie údajov, poskytovať transparentné štatistiky a informovať poistencov o ich právach a aktívne ponúkať alternatívnych poskytovateľov pri prekročení lehoty čakacej doby.



„Cieľom týchto zmien je skrátiť čakacie doby, zabezpečiť rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšiť transparentnosť v systéme,“ dodal predseda úradu Michal Palkovič.



Ministerstvo zdravotníctva SR od januára zaviedlo maximálne čakacie lehoty pre stovky plánovaných zákrokov. Zmenu priniesla novela vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne sú povinné zabezpečiť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v stanovených lehotách, inak musia navrhnúť iného poskytovateľa alebo preplatiť zákrok aj u nezmluvného subjektu. Zavedenie maximálnych čakacích lehôt je súčasťou reformy nemocníc.