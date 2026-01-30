< sekcia Slovensko
ÚDZS nesúhlasí s konštatovaním ombudsmana o porušení práva pacientky
Úrad označil tvrdenia ombudsmana za zavádzajúce.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nesúhlasí s vyjadrením verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského v prípade pacientky, ktorej poisťovňa odmietla preplatiť zubnú zdravotnú starostlivosť u nezazmluvneného zubára. Poukázal na to, že pacientka nesplnila zákonnú podmienku, preto zdravotnej poisťovni nevznikla povinnosť poskytnúť príspevok. Úrad zároveň pripomína, že jeho činnosť je obmedzená na kontrolu dodržiavania zákonov upravujúcich vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa ÚDZS Monika Beťková.
Úrad označil tvrdenia ombudsmana za zavádzajúce. Nezohľadňujú podľa neho skutočnosti, ktoré úrad poskytol vo svojom stanovisku, ani v odpovedi adresovanej podávateľke. „Úrad preskúmal postup zdravotnej poisťovne a dospel k záveru, že podávateľka nemala pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom vopred zdravotnou poisťovňou odsúhlasený príspevok. Tým nebola splnená podmienka, ktorú jednoznačne uvádza príslušný zákon. Z tohto dôvodu zdravotnej poisťovni nevznikla povinnosť príspevok podávateľke poskytnúť,“ vysvetlila Beťková.
ÚDZS ozrejmil, že poistencom nevzniká zo zákona automatický nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvných poskytovateľov, ale len právo požiadať zdravotnú poisťovňu pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa o schválenie príspevku, a to po splnení zákonných a zdravotnou poisťovňou stanovených podmienok. Zákon zároveň neurčuje formu ani obsahové náležitosti tohto súhlasu, dodal. „Úrad verejnému ochrancovi práv ani podávateľke v odpovediach neuvádzal, že zdravotná poisťovňa nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Uviedol, že zákon explicitne neupravuje obsahové náležitosti vydávaných stanovísk,“ zdôraznila hovorkyňa.
Verejný ochranca práv skonštatoval porušenie práv pacientky, ktorej poisťovňa odmietla preplatiť zubnú zdravotnú starostlivosť u nezazmluvneného zubára. Pacientka sa sťažovala, že poisťovňa svoje rozhodnutie riadne neodôvodnila. Dobrovodský takisto dospel k záveru, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou porušil zákonnú povinnosť, keď vyhodnotil, že zdravotná poisťovňa nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Poisťovňa si za svojím konaním stojí. VOP nespresnil, o ktorú zdravotnú poisťovňu ide.
