ÚDZS nesúhlasí, že ziskom Dôvery neprišli slovenskí pacienti o peniaze

Bratislava 3. júna (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odmieta tvrdenia šéfa súkromnej zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera, že jej stámiliónovým ziskom z minulosti po spájaní s Apollom neprišiel slovenský poistenec ani o euro. Upozorňuje, že úvery, ktoré si Dôvera vzala na vyplatenie zisku, mohla splatiť len zo zdravotných odvodov, keďže žiadne iné príjmy nemá.



Tvrdí, že ak by Dôvera mala záujem transparentne informovať svojich poistencov, za akých podmienok čerpala úver, zverejnila by miesto zavádzajúcich tvrdení úverovú zmluvu. "Vrátane toho, či banka ako záložné právo prijala poistný kmeň. Ak áno, v akej hodnote ho akceptovala banka, ak nie, čím poisťovňa ručila," doplnil úrad pre TASR. Generálny riaditeľ a šéf predstavenstva Dôvery Martin Kultan uviedol, že zisk bol postupne vyplatený, a to najmä z prostriedkov úveru, ktorý poskytli viaceré zahraničné aj slovenské banky.



Vedenie úradu je znepokojené aj tým, že Kultan argumentuje investíciami Penty, ktorej Dôvera patrí, do rozvoja iného segmentu, konkrétne poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Jedným z hlavných záujmov predstavenstva ZP Dôvera by malo byť fungovanie zdravotnej poisťovne spôsobom, ktorý rešpektuje princíp verejného záujmu v zákonnom zdravotnom poistení, a primárne realizovať záujmy spoločnosti a jej poistencov," píše ÚDZS v stanovisku.



Vysvetľovanie a obhajovanie investičnej stratégie akcionára by malo podľa ÚDZS zostať úlohou jeho manažmentu. "V opačnom prípade to môže vzbudzovať na verejnosti pochybnosti o existencii konfliktu záujmov," uviedol úrad s tým, že aktuálne vyjadrenia predsedu predstavenstva ZP Dôvera sú dôkazom toho, že odborná diskusia na tému krížového vlastníctva je aj naďalej opodstatnená.



ÚDZS tiež naďalej poukazuje na podľa neho sporné účtovné operácie Dôvery, vďaka ktorým zdravotná poisťovňa dosiahla v rokoch 2009 až 2019 čistý zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. "Dôsledkom týchto účtovných operácií má podľa odborného názoru úradu táto zdravotná poisťovňa nadhodnotené vlastné imanie, ale odmieta hodnotu poistného kmeňa opraviť," uviedol úrad. Zdravotná poisťovňa zlé účtovanie odmieta. Polícia v tejto súvislosti zároveň vedie trestné konanie. "V predmetnej veci sa v súčasnom štádiu trestného konania nie je možné bližšie vyjadrovať ani k jeho stavu, ani k vykonaným úkonom," doplnil pre TASR Michal Slivka z Prezídia Policajného zboru.



Úrad kritizuje aj právneho zástupcu Dôvery, ktorý napriek svojim tvrdeniam, že v súvislosti s účtovaním o poistnom kmeni očakáva ďalší spor s finančnou správou, argumentuje, že správnosť jej postupu v minulosti opakovane potvrdili správy audítorov, posudky znalcov aj orgány finančnej správy.



"V skutočnosti okrem štandardného odpisu poistného kmeňa tri percentá ročne samotné vedenie poisťovne už viackrát opravilo pôvodnú obstarávaciu cenu kmeňa 485 miliónov eur cez mimoriadnu opravnú položku v kumulatívnej výške o viac ako tretinu. Naposledy vo výške 63 miliónov eur v roku 2020," skonštatoval úrad.



Úrad zároveň zdôraznil, že jeho vedenie podporuje súkromný kapitál v zdravotníctve a je presvedčené, že najväčší pokrok v zdravotníctve na Slovensku nastal nie kvôli štátu, ale vďaka súkromným spoločnostiam v ňom pôsobiacim. "Najväčším prínosom sú však spoločnosti, ktoré dôsledne rešpektujú verejnoprospešný charakter, princíp solidarity a súvisiacu európsku judikatúru," ozrejmil.