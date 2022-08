ÚDZS odmieta tvrdenia ANS o jeho nekompetentnosti

Bratislava 23. augusta (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odmieta tvrdenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) o jeho nekompetentnosti. Považuje to za vecne nepodložené a zjavne účelové. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Monika Hudecová. Asociácia kritizuje ÚDZS pre jeho tvrdenia o potrebe zavedenia DRG úhradového mechanizmu, za ktoré bol podľa nej donedávna zodpovedný.



Úrad reagoval, že agenda DRG prešla pod rezort zdravotníctva ešte pred nástupom nového vedenia. "Centrum pre klasifikačný systém, ktoré zodpovedalo za vývoj DRG, bolo súčasťou úradu, ale iba do 31. decembra 2020, lebo po tomto dátume prešla táto agenda pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Nová predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová bola do funkcie vymenovaná až 29. apríla 2021," vysvetlila hovorkyňa.



Vedenie úradu odmieta prijať zodpovednosť za predchádzajúce vedenia. "Nové vedenie úradu nemôže byť zodpovedné za to, čo urobilo, presnejšie, čo neurobilo predchádzajúce vedenie úradu. Za všetko, čo úrad od mája 2021 rozhodol a vykonal, nesie jeho vedenie plnú zodpovednosť, ku ktorej sa hlási," dodala Hudecová.



ANS v pondelok (22. 8.) skritizovala ÚDZS za jeho vyhlásenie, že "Slovensko je dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny". Poukázala, že úrad to mohol napraviť, pretože bol zaň zodpovedný. Úrad tým podľa nej skonštatoval, že je nekompetentný.



Exminister zdravotníctva a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši v tejto súvislosti vyzval Bláhovú na odstúpenie.