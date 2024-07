Úrad: Opatrenia VšZP pre lepšie hospodárenie sú nedostatočné

Bratislava 11. júla (TASR) - Opatrenia, ktoré predložila Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sú nedostatočné. VšZP ich musí prepracovať. Pre TASR to vo štvrtok uviedol ÚDZS.



Po predložení predpokladu vývoja hospodárenia VšZP na rok 2024 sa úrad začiatkom júla stretol s vedením VšZP. "Na stretnutí úrad požiadal o predloženie opatrení, ktorými chce poisťovňa zabezpečiť efektívnejšie hospodárenie, a to do 9. 7. 2024," napísal ÚDZS.



Úrad návrh opatrení dostal, no vyhodnotil ich ako nedostatočné. Poisťovňu požiadal, aby ich prepracovala. "Očakávame, že VšZP príde s opatreniami, ktoré budú v súlade s konsolidáciou verejných zdrojov. Zároveň stále vidíme priestor na zavedenie šetriacich opatrení tak, aby hospodárenie štátnej poisťovne bolo skutočne efektívnejšie," povedal predseda ÚDZS Michal Palkovič.



ÚDZS trvá na tom, že s VšZP aj s rezortom zdravotníctva už tretí týždeň pracuje na najlepšom riešení situácie.



VšZP predpokladá za tento rok stratu 169 miliónov eur. So stratou počítajú aj komerčné zdravotné poisťovne Union ZP a Dôvera. Poslanci SaS vo štvrtok vyzvali VšZP, aby predložila ozdravný plán, ktorým chce výdavky dostať pod kontrolu.



Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková (obaja SaS) zároveň odmietli, že by mal štát poisťovňu opätovne dofinancovať. Dofinancovanie iba VšZP je podľa Bittó Cigánikovej nespravodlivé. "Čo je toto za systém, že večne z peňazí na zdravotnú starostlivosť dotujeme len neschopných nominantov štátnej poisťovne?" pýtala sa poslankyňa. Ministerstvo zdravotníctva situáciu vo VšZP rieši, informoval rezort. Vyjadrenie poslancov nazval populizmom.