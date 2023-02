ÚDZS podal trestné oznámenie v súvislosti s činnosťou skupiny iClinic

Bratislava 16. februára (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podal minulý týždeň v súvislosti s činnosťou skupiny iClinic trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ten sa mal dopustiť ublíženia na zdraví, falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ako aj podvodu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.



"Trestné oznámenie je založené na zisteniach z kontroly skupiny očných kliník iClinic, ktorú úrad vykonal na základe podnetov verejnosti. Podľa týchto zistení vo viacerých prípadoch došlo k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, čoho následkom bolo aj vážne poškodenie zraku pacientov," priblížila Hudecová. Ďalej uviedla, že úrad počas svojho dohľadu objavil ďalšie skutočnosti, ktoré vyvolávajú podozrenia z nezákonného čerpania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia s cieľom obohatiť sa.



"V zdravotnej dokumentácii niekoľkých pacientov je napríklad zaznamenaná diagnóza sivý zákal, hoci týmto ochorením zjavne netrpeli. Náklady na liečenie sivého zákalu sú pritom hradené z verejného zdravotného poistenia," spresnila hovorkyňa. Vzhľadom na alarmujúcu intenzitu a závažnosť zistení bude podľa jej slov úrad aktívne spolupracovať s Generálnou prokuratúrou SR, kde bolo trestné oznámenie doručené.



"Úrad je zároveň nútený pripustiť, že praktiky poškodzujúce zdravie pacientov i verejné financie sa môžu opakovať, preto je vysoko žiadúce, aby orgány činné v trestnom konaní včas a dôsledne preverili skutočnosti uvedené v trestnom oznámení," zdôraznila.



Úrad ďalej uviedol, že zatiaľ čo v počas roka 2019 boli voči subjektom skupiny iClinic doručené tri podnety na vykonanie dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v roku 2020 to boli dva podnety, v roku 2021 sa počet podnetov zvýšil na 14 a v minulom roku to bolo 26 podnetov.



Z celkového počtu 45 podnetov bolo doteraz uzavretých 25 prípadov, "z ktorých bolo v 14 prípadoch zistené porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a/alebo viesť zdravotnú dokumentáciu správne, t. j. miera opodstatnenosti podnetov je aktuálne približne na úrovni 56 percent". Bežná miera opodstatnenosti podnetov vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou sa podľa úradu pohybovala v rokoch 2019 až 2021 na úrovni 15 až 18 percent.